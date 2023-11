Se vienen las últimas fechas de pago de la Pensión Bienestar en el año y por esa razón acá te decimos a qué letras les depositan del 27 al 30 de noviembre 2023. Con esto termina el año de apoyo, pero al siguiente se esperan cambios y un aumento para los adultos mayores.

Hasta el momento 19 letras ya lograron cobrar. Si aún no lo haz hecho, acude al Banco del Bienestar más cercano con tu tarjeta y haz el retiro. Si lo que se quiere es guardar y hace una especie de ahorro no hay problema, pues el dinero no tiene fecha de vigencia.

¿A qué pensionados les depositan la Pensión Bienestar 2023?

De acuerdo con el calendario de pagos, quedan cuatro fechas más para culminar con la etapa de depósitos. Para este lunes, martes, miércoles y jueves un total de nueve letras recibirán el apoyo económico que brinda el Gobierno de México de forma bimestral.

Lunes 27 de noviembre 2023: Apellidos paternos que inicien con la letra R.

Martes 28 de noviembre 2023: Letra S.

Miércoles 29 de noviembre 2023: Letras T y U.

Jueves 30 de noviembre 2023: Letras V, W, X, Y, y Z.

Es importante aclarar que desde el pasado viernes 24 de noviembre comenzó el depósito a todos beneficiaros con la letra "R". Por tanto, si algunos no lograron cobrar ese día, este lunes debe quedar listo sin excusa.

Si a alguien no le cae el pago, se recomienda acudir a una ventanilla del Banco del Bienestar para obtener una respuesta y solución. También se puede marcar al número 800 900 2000 para hablar con un operador.

Con la Pensión Bienestar de noviembre 2023 liquidada al 100 por ciento, en diciembre no habrá ningún tipo de depósito para los adultos mayores. Deberán esperar hasta enero 2024 para comenzar con un nuevo año de apoyo. Se espera a recibr pase de 4 mil 800 a 6 mil pesos mexicanos bimestrales.

