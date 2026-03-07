Momento Exacto en que Taxi Pierde el Control, se Proyecta y Roza a un Motociclista

Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera que comunica a Acayucan con Matías Romero, luego de que un taxi de alquiler perdiera el control y terminara fuera de la cinta asfáltica, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada es el taxi marcado con el número económico 377 del sitio de Acayucan, el cual circulaba con dirección hacia Matías Romero cuando ocurrió el percance.

Testigos señalaron que el conductor transitaba sobre ese tramo carretero cuando, al pasar por una zona donde había material suelto sobre la carpeta asfáltica, perdió el control del volante. La falta de adherencia en el pavimento provocó que el vehículo derrapara de forma repentina, lo que ocasionó que el conductor ya no pudiera mantener la unidad dentro de su carril.

Taxi Chocó Contra Muro y Golpeó Transporte Público en Tramo Matías Romero, Oaxaca

Tras el derrape, el taxi se salió de su trayectoria y terminó impactándose de manera violenta a un costado de la carretera, lo que generó alarma entre automovilistas que circulaban por la zona y que de inmediato dieron aviso a los servicios de emergencia.

Minutos después del accidente, al lugar arribaron paramédicos y corporaciones de seguridad para atender la situación, así como para valorar el estado de salud del conductor y de posibles pasajeros que viajaban en la unidad al momento del percance.

Elementos de seguridad también realizaron labores para abanderar la zona y evitar otro accidente, ya que el vehículo quedó parcialmente fuera del camino y representaba un riesgo para quienes transitaban por el lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre personas lesionadas de gravedad; sin embargo, se indicó que se realizarán las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

