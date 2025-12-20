Vuelca Pipa y Explota en Chamula, Chiapas; Hay un Muerto

La tarde de este sábado se registró un grave accidente en la localidad de Tojtic, perteneciente al municipio de Chamula, en el estado de Chiapas, luego de que una pipa cargada de chapopote volcó y posteriormente explotó, generando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el saldo preliminar del siniestro es de una persona sin signos vitales, cuya identidad hasta el momento permanece como desconocida, así como un hombre lesionado de gravedad.

El herido recibió atención inmediata por parte de paramédicos en el lugar y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano para su valoración y atención médica especializada.

Acordonan la zona por fuerte explosión

Tras la volcadura, la explosión provocó un incendio de gran magnitud, lo que representó un riesgo adicional para habitantes de la zona y automovilistas que circulaban por el área. Como medida preventiva, las autoridades acordonaron el perímetro para evitar el paso de personas y permitir las labores de auxilio, así como el control del fuego y la mitigación de riesgos derivados del derrame de material inflamable.

En el sitio se mantiene desplegada una fuerza de tarea integrada por elementos de Protección Civil Municipal y de la Policía Municipal de Chamula, quienes trabajan de manera coordinada en las labores de atención a la emergencia, control del área y recabación de información.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades.

