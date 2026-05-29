Resguardan Complejo de Oficinas Presuntamente Relacionadas con Robo de Combustible en Nuevo León

Autoridades de seguridad aseguraron un edificio presuntamente relacionado en el robo de hidrocarburos

Aseguran oficinasFoto: N+

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Guardia Nacional asegura oficinas en San Pedro Garza García por presunto robo de hidrocarburos. ¿Qué más se descubrirá en este caso? Detalles pronto.

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