Resguardan Complejo de Oficinas Presuntamente Relacionadas con Robo de Combustible en Nuevo León

Un complejo de oficinas ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, fue asegurado por elementos de la Guardia Nacional luego estar presuntamente relacionado el robo de hidrocarburos en Nuevo León. Este despliegue de autoridades ocurrió durante la tarde de este jueves 28 de mayo.

En este edificio de oficinas fue vista una patrulla de la Guardia Nacional resguardando la entrada principal, mientras que al interior se encontraban dos unidades más. Se pudo observar que este complejo se encontraba cerrado y fuera de operaciones.

Hasta el momento se desconoce si en este lugar se llevará a cabo un cateo o si hubo personas detenidas luego de ser asegurado. Se espera que sea en las próximas horas cuando se den más detalles sobre este caso, así como los presuntos robos de hidrocarburos que se habrían realizado en este lugar.

Aseguran gasera por presunta venta de hidrocarburos robados en Nuevo León

El pasado 27 de mayo una gasera también fue asegurada por la presunta venta de combustible robado. Este suceso se registró cerca de la colonia El Mezquital, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Las cámaras de N+ Monterrey lograron captar el aseguramiento de un tanque de almacenamiento y varias mangueras.

Fueron autoridades de investigación quienes aseguraron este sitio. Horas más tarde se reveló que tras un cateo se logro recuperar más de 2 mil litros de gas LP presuntamente robado. Hasta el momento no se ha informado si este punto hubo personas detenidas, por lo que se espera que sea durante los próximas días que se den más detalles sobre este caso.