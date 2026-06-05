Anuncian Cortes de Luz en Monterrey: Día, Hora y Lista de Colonias Afectadas

Habrá cortes de luz en 12 colonias del municipio de Monterrey, Nuevo León, debido a trabajos de mantenimiento que llevará a cabo personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aquí en N+ te informamos cuándo y a qué hora será suspendido el servicio de energía eléctrica, así como las zonas afectadas.

A través de un comunicado oficial, la CFE informó que suspenderá temporalmente el suministro de energía eléctrica en algunas colonias de Monterrey, para los trabajos de mantenimiento que realizarán con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía de la zona.

Los cortes de luz de la CFE están programados para el domingo 7 de junio de 2026 en 12 colonias del municipio de Monterrey. La suspensión del servicio de energía eléctrica durará ocho horas; iniciará a las 03:00 horas y finalizará a las 11:00 horas.

Lista de colonias que se quedarán sin luz en Monterrey

Aquí te compartimos la lista de las 12 colonias que se quedarán sin luz el próximo domingo 7 de junio de 03:00 a 11:00 horas debido a la suspensión temporal del suministro de energía eléctrica por parte de la CFE:

Colonia Martínez

Colonia Fierro

Colonia Terminal

Colonia Pablo A. de la Garza

Colonia Cantú

Colonia Modelo

Colonia Coyoacán

Colonia Acero

Colonia Fabriles

Colonia Privada Pinos

Centro de Monterrey (sectores Oriente, Poniente y Sur)

Colonia Jardines del Cerro

SHH