Anuncian Cortes de Luz en Monterrey: Día, Hora y Lista de Colonias Afectadas

Son 12 colonias del municipio de Monterrey las que se quedarán sin servicio de energía eléctrica durante ocho horas

Toma aérea de la ciudad de MonterreyFoto: N+

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Cortes de luz programados en Monterrey: 12 colonias sin energía el 7 de junio de 03:00 a 11:00 horas. Descubre si tu zona será afectada y los motivos detrás de esta medida.

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