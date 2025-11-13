Podcast Política Déjà Vu | Asesinato de Carlos Manzo y Planes Fallidos por la Paz en Michoacán

En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso habla sobre el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y aborda otras estrategias implementadas por gobiernos anteriores, luego del asesinado del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

El episodio aborda la respuesta del Gobierno Federal ante este crimen, así como los antecedentes de otros planes de pacificación que han marcado la historia de seguridad del estado.

Compartió que el pasado 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Día de Muertos, el alcalde Carlos Manzo fue asesinado a balazos en Uruapan, Michoacán. De igual manera, Fernanda Caso señala que es reconocido por su postura firme contra el crimen organizado, y que había solicitado en varias ocasiones apoyo estatal y federal para frenar la ola de violencia.

Noticia relacionada: Sheinbaum Presenta Plan Michoacán por la Paz y la Justicia por Asesinato de Carlos Manzo.

Planes por la paz en Michoacán en gobiernos anteriores

Luego de su asesinato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que combina el despliegue de fuerzas militares, programas sociales y acciones de reconstrucción del tejido comunitario.

Sin embargo, esta no es la primera vez que un Gobierno Federal intenta pacificar Michoacán. En 2006, el expresidente Felipe Calderón desplegó a las Fuerzas Armadas. Años después, en 2014, Enrique Peña Nieto presentó un nuevo plan de seguridad para enfrentar la inseguridad en medio surgimiento de los grupos de autodefensa.

Durante la administración del exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se intentó impulsar un plan por el aumento de la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En este episodio, Fernanda Caso conversa con el Salvador Maldonado sobre los distintos planes de paz en Michoacán que se implementaron, pero que han fracasado.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

FBPT



