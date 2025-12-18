Podcast Política Déjà Vu | El Inicio del Conflicto por el Agua entre México y Estados Unidos

En el nuevo episodio de N+ Podcast Política Déjà Vu, la periodista Fernanda Caso aborda el tema del agua entre México y Estados Unidos: ¿Cómo inició el conflicto y qué va a pasar?

Y es que el presidente estadounidense Donald Trump afirma que México le debe a Estados Unidos 986 millones de metros cúbicos de agua por haber incumplido un tratado de aguas.

Por lo mismo, dio un plazo hasta el 31 de diciembre para reparar los daños. Sin embargo, ambos países llegaron a un acuerdo para que México tuviera más tiempo.

¿Cuál es el origen de esta disputa?

La disputa por el agua ente ambos países se remonta al siglo XIX. Al poblar y cultivar territorios áridos, Estados Unidos comenzó a explotar intensamente el Río Bravo y el Río Colorado, reduciendo el agua que llegaba a ciudades mexicanas como Ciudad Juárez y Mexicali.

Ante ello, se firmó un tratado en 1906 y las disputas por el agua entre México y Estados Unidos se calmaron durante unos años.

Pero los problemas resurgieron por las nuevas tecnologías que consumían agua. México sentía que Estados Unidos le robaba agua del Río Colorado y EUA sentía lo mismo por el Río Bravo.

El 3 de febrero de 1944 se consiguió firmar el Tratado de Aguas Internacionales, el cual Trump acusa a México de incumplir.

En el nuevo episodio, Fernanda Caso dialoga con Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, para analizar más del tema. ¡No te lo pierdas!

