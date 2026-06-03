Inhabilitan a 23 funcionarios de Pemex, AIFA, Salud, SAT y Más por Irregularidades

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó de la inhabilitación de 23 funcionarios, entre ellos, personal de Pemex, AIFA, Salud, SAT, IMSS y más, por diversas irregularidades administrativas, incluidas faltas muy graves.

En un comunicado, la dependencia federal indicó que algunas sanciones fueron por faltas de respeto, desvío de recursos, negligencia médica, provocar el derrame de combustible, retardos en la entrega del puesto y el almacenamiento de contenido sexual.

Las inhabilitaciones van desde una semana hasta 10 años, incluido el pago de multas, según la proporcionalidad de la irregularidad cometida, indicó la institución encabezada por Raquel Buenrrostro.

Se entiende que los servidores públicos fueron destituidos y tienen derecho a impugnar las sanciones. No obstante, la Secretaría Anticorrupción advirtió que, si lo hacen, defenderá los castigos impuestos con base en las pruebas recabadas.

¿Cuáles fueron las faltas más graves?

Las faltas que fueron consideradas más graves corresponden a la inhabilitación de 10 años para ejercer en un cargo público.

Se trata de:

-René B., del IMSS

Inhabilitado 10 años y obligado a pagar dos millones 50 mil pesos por contratar consumibles de equipo de cómputo, sin verificar que contaban con existencia de esos bienes en 2023, durante su cargo como jefe de oficina de Adquisición de Bienes y Contratos.

-Marisela G., de Sener

Inhabilitación por 10 años y multa económica por 219 mil pesos, directora de Administración y Finanzas, en la entonces Compañía Mexicana de Exploraciones, por desviar recursos para pagar la organización de un evento institucional en 2018.

De Alimentación para el Bienestar (AliBien), por autorizar y pagar boletos de avión sin demostrar el gasto en 2020 y 2021:

-Carlos H.

Inhabilitado por 10 años y multa económica de 235 mil pesos, encargado de la Gerencia de Recursos Humanos.

-José H.

Inhabilitado 10 años y sanción económica de 131 mil pesos a José H., subgerente de Prestaciones.

Secretaría de Salud

-Karen R., Graciela M., Joaquín L. y Edén L.

Suspensión de 30 días a Karen R., médico general "A"; a Graciela M., a Joaquín L. y a Edén L., médicos especialistas "A" en el Hospital General de México, por omitir la hospitalización de una paciente agravando su padecimiento y por no asesorar a médicos residentes de Urgencias en 2022.

Los otros castigos

De la SICT

-Néstor F.

Inhabilitación por 1 año e indemnización económica de 15 mil pesos a Néstor F., subdirector de Normatividad y Servicios al Personal, por autorizar comisiones inexistentes a dos personas para evitar descuentos de nómina en 2023.

Del SAT

-Carlos M.

Suspensión de 60 días por emitir y notificar fuera de plazo una resolución sobre cancelación de sellos de una empresa facturera, lo que ocasionó su anulación en 2019, en su puesto como administrador de Auditoría Fiscal.

-José M.

Suspensión de 30 días a José M. por reproducir y almacenar en su equipo de cómputo oficial, imágenes y videos con contenido sexual en 2022, en su cargo como auxiliar de Oficina.

De Pemex

-Hilario M.

Inhabilitación por 1 año al gerente de la Subdirección de Servicios de Salud por no realizar acta entrega al concluir su cargo.

-Lourdes C.

Suspendida 30 días como coordinadora de la Subgerencia de Medicina Preventiva por no realizar acta entrega del encargo temporal.

-Gabriela P.

Suspensión de 15 días a la jefa de Departamento de Vigilancia Epidemiológica por no documentar la falta de entrega de su puesto en 2025.

De AliBien

-Iván C. y José L.

Inhabilitación por 1 año e indemnización económica de 11 mil pesos al encargado de Gerencia de Adquisiciones, y al gerente de Personal por autorizar y pagar boletos de avión sin demostrar el gasto en 2020 y 2021.

IMSS

-Karla E.

Suspensión de 30 días a la oficial de personal por alterar sus registros de asistencia en 2022.

Banjercito

-Gustavo V.,

Amonestación Pública al subdirector de la Coordinación de Archivo por no gestionar la actualización de las guías de archivo institucionales en 2023 y 2024.

Del AIFA

-Gibrán C.

Suspensión de 15 días al jefe de departamento de Mercadotecnia por incurrir en faltas de respeto hacia una compañera en 2025.

Del ISSSTE

-Suspensión de 15 días a Francisco F., jefe de departamento en la Subdelegación de Veracruz, y a América M., jefa de departamento en la Subdelegación Aguascalientes, por no realizar acta entrega al concluir su cargo en 2023.

De Aeropuertos y Servicios Auxiliares

-Jorge A.

Suspensión de 6 días al técnico en Combustibles por dañar una instalación provocando un derrame de combustible en 2025.

-Jorge M.

Suspensión de 6 días al técnico en Combustibles por provocar un derrame de combustible en 2025.

ASJ