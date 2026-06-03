Inhabilitan a 23 funcionarios de Pemex, AIFA, Salud, SAT y Más por Irregularidades

El gobierno federal determinó inhabilitaciones y suspensiones a 23 funcionarios por irregularidades que van desde el desvío de recursos a casos de negligencia y almacenamiento de contenido sexual

Secretaría Anticorrupción

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Desvío de recursos y negligencia: 23 funcionarios sancionados por el gobierno. ¿Qué irregularidades cometieron y cuáles son las consecuencias?

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