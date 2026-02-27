Suben a Más de 120 los Casos Confirmados de Sarampión en el Estado de Puebla

Este viernes 27 de febrero de 2026 se reportó nuevamente un aumento en los casos de sarampión positivos en la entidad poblana, confirmándose la existencia de 128 pacientes con esta enfermedad.

De acuerdo con el último Reporte Epidemiológico de Sarampión publicado por la Secretaría de Salud del estado de Puebla se ha descartado en 168 pacientes, mientras que más de 350 personas continúan en espera de un diagnóstico médico que les confirme el padecimiento.

Superan los 120 casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla

Según las autoridades sanitarias, al corte de las 07:00 horas de este viernes 27 de febrero, subieron a 128 los casos confirmados de sarampión en el estado de Puebla.

De dichos pacientes, 69 son hombres mientras que 59 son mujeres, de los cuáles 123 se encuentran distribuidos en diez municipios de la entidad poblana, mientras que cinco están en otros estados, pero fueron diagnosticados en Puebla.

Hasta el momento se ha descartado esta enfermedad en 168 pacientes atendidos mediante los servicios gratuitos de salud, mientras que 360 se encuentran en espera de un diagnóstico médico que les confirme este padecimiento.

Recomendaciones para prevenir el contagio de sarampión

Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud de Puebla emitió las siguientes medidas preventivas para evitar el contagio de sarampión:

Vacunación conforme a la campaña correspondiente

Lavado frecuente de manos

Realizar estornudo de etiqueta

Uso de cubrebocas en lugares cerrados

No automedicarse

Acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar síntomas

Para conocer la ubicación y los horarios del punto de vacunación más cercano, fue publicado el mapa interactivo para conocer dónde se ubica cada centro de salud del país; en la plataforma ¿Dónde me vacuno? se puede seleccionar el estado, municipio y grupo de edad para conocer el centro de vacunación correspondiente.

