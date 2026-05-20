Choca Taxi de Aplicación contra un Muro en Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla

La mañana de este miércoles 19 de mayo de 2026 un taxi de aplicación chocó contra un muro en la calle Francisco I. Madero de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche.

Cuerpos de emergencia de la capital poblana acudieron al lugar de los hechos para abanderar la zona, retirar la unidad siniestrada y atender al conductor, quien resultó lesionado.

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Choca taxi de aplicación contra un muro en San Baltazar Campeche, Puebla

Fue aproximadamente a las 11:00 horas de este miércoles que un taxi de aplicación chocó contra un muro en la calle Francisco I. Madero de San Baltazar Campeche, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.

Elementos de la Dirección de Protección Civil municipal se movilizaron hasta el lugar de los hechos para abanderar la zona, así como realizar labores de mitigación de riesgos para la población.

Asimismo llegaron paramédicos para valorar al conductor del automóvil, mismo que resultó lesionado aunque no se especifica si fue necesario trasladarlo a un hospital.

Choca conductora contra un poste en la colonia Mayorazgo de Puebla

La mañana de este miércoles autoridades municipales atendieron un accidente vial en la colonia Mayorazgo de la ciudad de Puebla donde un automóvil chocó contra un poste.

Elementos de la Dirección de Protección Civil municipal brindaron atención prehospitalaria a la conductora de 52 años de edad, quien se reportó estable tras una valoración médica.

Choca Automóvil contra una Barda y un Poste en la 11 Sur de Puebla

Asimismo los uniformados abanderaron la zona y realizaron labores de mitigación de riesgos para la población que circulaban por estas calles del sur de la capital poblana.

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Con información de N+

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