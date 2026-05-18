Muere Chofer de Taxi por Choque Frontal en Carretera Amozoc-Oriental en Puebla

La tarde de este lunes 18 de mayo un conductor del servicio público mercantil, perdió la vida a bordo de su unidad en la carretera Amozoc-Oriental, a la altura de Acajete en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes el taxi que conducía la víctima se impactó de frente con otro vehículo, lo que provocó severos daños en la parte frontal y hasta la cabina del automóvil.

La unidad no viajaba con pasajeros al momento del choque. Foto: Grupo de emergencias

Noticia relacionada: Un Tráiler Cayó al Fondo de un Barranco en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Muere taxista por choque frontal en carretera de Puebla

El accidente ocurrió cerca de la comunidad de San Agustín Tlaxco, perteneciente a Acajete. Hasta el momento, no se han determinado las causas del accidente, ni la identidad del hombre que conducía el taxi con placas A-924-SSA.

Familia Sufre Accidente y su Vehículo Queda Destrozado en el Periférico Ecológico de Puebla

Debido al percance, fue cerrada la circulación en ambos sentidos para el levantamiento del cuerpo y el retiro de la unidad siniestrada. No se ha revelado la identidad del chofer accidentado.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR