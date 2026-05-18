Muere Chofer de Taxi por Choque Frontal en Carretera Amozoc-Oriental en Puebla
N+
Un fuerte accidente provocó el cierre total de la carretera a la altura de San Agustín Tlaxco; el saldo es de un hombre muerto prensado.
COMPARTE:
La tarde de este lunes 18 de mayo un conductor del servicio público mercantil, perdió la vida a bordo de su unidad en la carretera Amozoc-Oriental, a la altura de Acajete en Puebla.
De acuerdo con los primeros reportes el taxi que conducía la víctima se impactó de frente con otro vehículo, lo que provocó severos daños en la parte frontal y hasta la cabina del automóvil.
Noticia relacionada: Un Tráiler Cayó al Fondo de un Barranco en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca
Muere taxista por choque frontal en carretera de Puebla
El accidente ocurrió cerca de la comunidad de San Agustín Tlaxco, perteneciente a Acajete. Hasta el momento, no se han determinado las causas del accidente, ni la identidad del hombre que conducía el taxi con placas A-924-SSA.
Debido al percance, fue cerrada la circulación en ambos sentidos para el levantamiento del cuerpo y el retiro de la unidad siniestrada. No se ha revelado la identidad del chofer accidentado.
Historias recomendadas:
- Mueren Cuatro Jóvenes por Caída de Automóvil a Barranco de 30 Metros en Puebla
- Tráiler que Transportaba Aserrín Terminó Volcado sobre Autopista de Puebla
- Choque Múltiple entre Cuatro Tráileres Provoca Cierre Total del Arco Norte hacia Puebla
Con información de N+
JAPR