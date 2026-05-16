Tráiler que Transportaba Aserrín Terminó Volcado sobre Autopista de Puebla

La mañana de este sábado 16 de mayo de 2026 se registró la volcadura de un tráiler que transportaba aserrín sobre la autopista Puebla-Atlixco a la altura del kilómetro 25.

Debido a que el material quedó esparcido por el tramo carretero conocido como La Curva, fue complicada la circulación de los vehículos. Presuntamente el conductor responsable se dio a la fuga.

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Vuelca tráiler que transportaba aserrín en la autopista Puebla-Atlixco

La mañana del sábado se registró un aparatoso accidente, ya que un tráiler cargado con aserrín volcó sobre la autopista Puebla-Atlixco a la altura del kilómetro 25 en la zona conocida como La Curva.

Por falta de precaución, el conductor perdió el control de la unidad quedando sobre el costado derecho. El material quedó esparcido sobre la carpeta asfáltica por lo que fue complicado el paso de los vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el chofer responsable de este accidente en dicho tramo carretero entre la capital del estado y el Pueblo Mágico se dio a la fuga por causas desconocidas.

Conductor de Auto Deportivo Queda Atrapado tras Choque con Microbús en Puebla

Chocan dos vehículos en la avenida Reforma Sur de la ciudad de Puebla

La tarde de este mismo sábado se registró una colisión vehicular entre dos unidades en la esquina de Boulevard Norte y avenida Reforma Sur de la colonia La Paz en la ciudad de Puebla.

Elementos de la Dirección de Protección Civil Municipal y paramédicos de SUMA atendieron en el lugar de los hechos a cinco personas; una de ellas presentó crisis nerviosa, recibiendo atención prehospitalaria.

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Con información de Ana Celia Lara

GMAZ