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Un Tráiler Cayó al Fondo de un Barranco en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

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Reportan cierre total en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca debido a las maniobras para extraer la unidad siniestrada.

Cierre en Autopista Cuacnopalan Oaxaca por Accidente Tráiler Volcado Caído en Barranco Profundo

Por varias horas se realizan las maniobras para sacar el tractocamión. Foto: X @Gposiadeoficial

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La mañana de este lunes 18 de mayo ocurrió un accidente en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca que mantiene paralizada la circulación. Un tráiler salió del camino y volcó en una barranca de la zona.

De acuerdo con primeros reportes, el chofer perdió el control de la unidad a la altura del kilómetro 192. El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana.

El chofer perdió el control y salió del camino. Foto: X @Gposiadeoficial

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Cierre en autopista Cuacnopalan-Oaxaca por accidente de tráiler hoy

En el punto Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció que no hay paso con sentido a Oaxaca, debido a las maniobras para la extracción y retiro del tractocamión siniestrado.

Se recomienda atender las indicaciones viales, tomar vías alternas. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del chofer de la unidad involucrada.

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