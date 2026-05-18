Un Tráiler Cayó al Fondo de un Barranco en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca

La mañana de este lunes 18 de mayo ocurrió un accidente en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca que mantiene paralizada la circulación. Un tráiler salió del camino y volcó en una barranca de la zona.

De acuerdo con primeros reportes, el chofer perdió el control de la unidad a la altura del kilómetro 192. El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana.

El chofer perdió el control y salió del camino. Foto: X @Gposiadeoficial

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Cierre en autopista Cuacnopalan-Oaxaca por accidente de tráiler hoy

En el punto Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció que no hay paso con sentido a Oaxaca, debido a las maniobras para la extracción y retiro del tractocamión siniestrado.

Se recomienda atender las indicaciones viales, tomar vías alternas. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del chofer de la unidad involucrada.

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