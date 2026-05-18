Pareja de Motociclistas Cae a Canal de Aguas Negras en Puebla; La Mujer No Logró Sobrevivir

Una pareja de motociclistas sufrieron un accidente en una barranca que terminó con un desenlace fatal en la carretera Tochtepec-Tecamachalco a la altura del puente "El Cocodrilo" en el estado de Puebla.

La mujer y el hombre presuntamente viajaban a exceso de velocidad a bordo de su motocicleta cuando el conductor perdió el control al volante y terminó cayendo hacia el canal de aguas negras.

La pareja de entre 25 a 35 años de edad quedaron en la barranca junto a su motocicleta, por lo que testigos dieron aviso al número de emergencias de Tochtepec.

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Elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos de Protección Civil atendieron el accidente y procedieron con el rescate de las dos personas, lamentablemente en el lugar confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones.

Mientras que el hombre sufrió lesiones que no pusieron en riesgo su vida, de manera extraoficial se dio a conocer que el afectado reaccionó de manera agresiva contra el cuerpo de emergencias y negó dar información sobre los familiares de la víctima mortal para que fueran notificados.

Minutos más tarde arribaron agentes de Proximidad Social de la Policía Estatal para realizar el peritaje correspondiente para deslindar o fincar responsabilidades.

El cuerpo de la mujer motociclista fue trasladado al Servicio Médico Forense, para continuar con las diligencias pertinentes en espera de sus familiares.

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Hasta el momento las autoridades no han confirmado si la pareja viajaba en estado etílico y sin cascos seguridad, por lo que se está en espera de más información.

En tanto a la motocicleta color azul, fue retirada de la barranca del canal de aguas negras con apoyo de una grúa y asegurada por los elementos de seguridad como prueba del incidente que cobró la vida de una mujer.

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Con información de N+

MCS