Accidente de Motocicleta Deja un Muerto y Dos Lesionadas en San Martín Texmelucan, Puebla

La tarde de este miércoles 20 de mayo de 2026 se registró un aparatoso accidente protagonizado por una motocicleta en la comunidad de San Juan Tuxco, perteneciente al municipio poblano de San Martín Texmelucan.

En la unidad de dos llantas iban a bordo un hombre, quien falleció en el lugar de los hechos, y dos mujeres, quienes resultaron lesionadas, por lo que fue necesario trasladarlas a un hospital.

Un muerto y dos lesionadas deja accidente de motocicleta en San Martín Texmelucan, Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este miércoles que se reportó una motocicleta accidentada al costado de un camino en el municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de dos ruedas llevaba tres tripulantes, un hombre, quien murió ahí mismo, en la comunidad de San Juan Tuxco, y dos mujeres, quienes resultaron lesionadas.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de la demarcación antes mencionada se movilizaron hasta el lugar para rescatar el cuerpo y a las dos heridas, a las que brindaron atención prehospitalaria y posteriormente trasladaron a un nosocomio.

La zona permanece acordonada en espera del arribo de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizarán las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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Choque de taxi de aplicación contra muro deja un lesionado en la ciudad de Puebla

La mañana de este mismo miércoles un taxi de aplicación chocó contra un muro en la calle Francisco I. Madero de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche en la ciudad de Puebla.

Cuerpos de emergencia de la capital poblana acudieron al lugar de los hechos para abanderar la zona, retirar la unidad siniestrada y atender al conductor, quien resultó lesionado.

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con información de N+

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