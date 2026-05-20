Tráiler Parte en Dos a Camioneta en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca: Hay Cierre Total

La mañana del miércoles 20 de mayo se registraron dos accidentes que causaron severos daños y afectaciones a la circulación con sentido a Puebla.

El primero de ellos sucedió en el kilómetro 15 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca donde un tráiler partió en dos a una camioneta estaquitas.

Fuerte accidente provocó el cierre total de la vialidad. Foto: N+

No hay paso en ambos sentidos de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca

El percance ocasionó que las dos unidades quedarán obstruyendo los carriles, por lo que el paso quedó cerrado con dirección a la capital poblana mientras llevaban a cabo las labores de rescate.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció que por seguridad de usuarios, se cerró la Plaza de Cobro Tehuacán en dirección Cuacnopalan.

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Choca tráiler con un taxi en la autopista México-Puebla hoy 20 de mayo

En otro punto, a la altura de Villa Frontera sobre la autopista México-Puebla, un tráiler impactó a un taxi cuando intentaba incorporarse a la vialidad.

Un taxi fue dañado por el impacto con un tráiler. Foto: N+

El choque dejó daños de consideración al automóvil de servicio mercantil y provocó caos vial sobre la lateral.

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Con información de N+

JAPR