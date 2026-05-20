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Tráiler Parte en Dos a Camioneta en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca: Hay Cierre Total

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Dos unidades de carga obstruyen los carriles de circulación, bloqueando el paso de vehículos. La caseta de Tehuacán fue cerrada.

Cierre Total en Autopista Tehuacán Cuacnopalan Oaxaca por Accidente Choque de Tráiler y Camioneta

Fue cerrada la caseta de Tehuacán por seguridad de conductores. Foto: @SicomNoticias_

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La mañana del miércoles 20 de mayo se registraron dos accidentes que causaron severos daños y afectaciones a la circulación con sentido a Puebla.

El primero de ellos sucedió en el kilómetro 15 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca donde un tráiler partió en dos a una camioneta estaquitas.

Fuerte accidente provocó el cierre total de la vialidad. Foto: N+

No hay paso en ambos sentidos de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca

El percance ocasionó que las dos unidades quedarán obstruyendo los carriles, por lo que el paso quedó cerrado con dirección a la capital poblana mientras llevaban a cabo las labores de rescate.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció que por seguridad de usuarios, se cerró la Plaza de Cobro Tehuacán en dirección Cuacnopalan.

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Choca tráiler con un taxi en la autopista México-Puebla hoy 20 de mayo

En otro punto, a la altura de Villa Frontera sobre la autopista México-Puebla, un tráiler impactó a un taxi cuando intentaba incorporarse a la vialidad.

Un taxi fue dañado por el impacto con un tráiler. Foto: N+
Un taxi fue dañado por el impacto con un tráiler. Foto: N+

El choque dejó daños de consideración al automóvil de servicio mercantil y provocó caos vial sobre la lateral.

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Con información de N+

JAPR

Accidentes de Carretera
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