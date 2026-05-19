Tráiler que Transportaba Cemento Protagoniza Fuerte Volcadura en la Autopista Puebla-Atlixco

La mañana de este 19 de mayo se registró un fuerte accidente de un tráiler que transportaba material de construcción en la curva que conecta a la Autopista Vía Atlixcáyotl con la entrada al municipio de Atlixco.

De acuerdo a los primeros reportes, el operador de la unidad pesada perdió el control al volante debido a la velocidad en la que transitaba, por lo que al llegar a la curva terminó volcándose.

El tráiler que transportaba cemento quedó llantas para arriba por lo que de inmediato testigos dieron aviso al cuerpo de emergencias; Cabe destacar que la cabina de la unidad terminó totalmente aplastada por lo que automovilistas intentaron auxilia al conductor.

¿Cómo está el tráfico en la autopista Puebla-Atlixco? Reportan volcadura de tráiler

La circulación en la autopista Puebla-Atlixco no se vio afectada debido a que el tractocamión terminó en el acotamiento; No obstante, los conductores redujeron su velocidad para prevenir algún otro incidente.

Al lugar arribaron paramédicos y elementos de rescate, sin embargo, hasta el momento no han dado detalles sobre lesionados o víctimas mortales debido a este accidente.

Autoridades exhortan a los conductores a respetar los limites de velocidad y manejar con precaución derivado a esta volcadura.

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Tráiler que transportaba aserrín vuelca en la autopista Puebla-Atlixco

El pasado 16 de mayo un tráiler que transportaba aserrín también terminó volcado sobre la curva de la autopista Puebla-Atlixco a la altura del kilómetro 25.

La circulación de vehículos se complicó debido a que el material terminó regado sobre el pavimento, por lo que automovilistas tuvieron que reducir su velocidad mientras que el cuerpo de emergencias realizaba las acciones correspondientes.

Luego de varias horas la unidad siniestrada fue retirada y terminaron las labores de limpieza de la vialidad para prevenir algún otro incidente.

Este no sería el primer accidente que ocurre en la curva de la entrada hacia el municipio de Atlixco por lo que autoridades piden mayor responsabilidad al transitar en dicha zona.

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Con información de N+

MCS