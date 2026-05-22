Vuelca Tractocamión Cargado con Fruta en la Autopista Cuacnopalan-Oaxaca
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Reportan tráfico lento a la altura del kilómetro 57 por el accidente de un tráiler; hay cierre parcial para el retiro de la unidad.
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La mañana de este viernes 22 de mayo se registró un fuerte accidente que provocó el cierre parcial de la autopista Cuacnopalan-Cuapiaxtla. Un camión cargado con fruta volcó a la altura del kilómetro 57.
De acuerdo con los primeros reportes un tractocamión cargado con fruta se salió del camino y derramó la mercancía que era transportada en rejas de plástico.
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Cierre parcial en la autopista Cuacnopalan-Oaxaca por volcadura de camión
En el punto abandera personal de Policía Estatal (SSP) para evitar el riesgo de otro percance, y permitir las labores de retiro de la unidad. No se reportan personas heridas pero hay tráfico lento en la zona.
Autoridades recomiendan circular con precaución en el punto; se desconocen las causas del accidente.
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Con información de N+
JAPR