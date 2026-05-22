Sujetos Roban una Camioneta durante Asalto en una Gasolinera de Puebla

Fuerzas de Seguridad lograron recuperar una camioneta con reporte de robo sobre la carretera federal a Tehuacán; Las corporaciones fueron alertadas del asalto con violencia en inmediaciones de la gasolinera de Nenetzintla.

Elementos de la Secretaría de Marina, Policía estatal y Policía Municipal de Amozoc implementaron de manera inmediata un operativo coordinado de búsqueda y localización.

Derivado de estas acciones, el vehículo reportado fue localizado horas más tarde en la colonia Casa Blanca del municipio de Amozoc de Mota. La unidad se encontraba abandonada y en buen estado de uso y conservación.

Al respecto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada para brindar atención inmediata y fortalecer la seguridad de las y los ciudadanos, por lo que se hace un llamado a la sociedad a reportar cualquier hecho delictivo al número de emergencias 9-1-1.

Captan robo de motocicleta en la colonia El Carmen de Puebla

El robo de motocicletas continúa en la ciudad de Puebla, solo falta un pequeño descuido para que los ladrones se apoderen de su unidad.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un hombre forza la chapa a plena luz del día y en cuestión de segundos huye a bordo de la motocicleta.

El robo sucedió en la calle 21 poniente de la colonia El Carmen, el propietario pide a la ciudadanía reportarla en caso de verla circulando, las placas son 18BWF5.

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Sujeto le arranca los aretes a una mujer de la tercera edad en el Centro de Puebla

Pero los vehículos no son el único blanco de la delincuencia, en el Centro Histórico de Puebla fue captado el momento en el que se comete un robo a una mujer de la tercera edad.

Los hechos ocurrieron en un negocio ubicado en la calle 4 Poniente, entre 9 y 11 Norte, donde la víctima observaba mercancía diversa.

En dicho momento, un hombre vestido de mezclilla y playera blanca se le acerca por la espalda, le arranca los aretes y se da a la fuga.

Ante el asombro, la víctima se acerca a su acompañante para verificar que no presentara lesiones en las orejas. Hasta el momento se desconoce la identidad del ladrón y si la afectada presentó la denuncia ante la Fiscalía de Puebla.

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Con información de N+

MCS