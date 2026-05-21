Sujeto Roba Teléfonos Celulares en Dos Negocios de Plaza Comercial en Apizaco, Tlaxcala

La tarde de este jueves 21 de mayo de 2026 fue detenido Juan “N” por presuntamente robar teléfonos celulares entre otros artículos en dos comercios de una plaza comercial en el municipio tlaxcalteca de Apizaco.

El sujeto fue interceptado en la demarcación de Hueyotlipan por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado de Tlaxcala en posesión de la supuesta mercancía robada, sin poder justificar el por qué la tenía.

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Detienen a Juan “N” por robo de teléfonos celulares en dos negocios de Apizaco, Tlaxcala

Tras una persecución, elementos de la SSC Tlaxcala, Secretaría de Marina (Semar) y policías municipales de Apizaco detuvieron a Juan “N”, presuntamente involucrado en el robo a dos comercios dentro de una plaza comercial.

Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda y lograron interceptar el vehículo en la comunidad de San Diego Recoba, perteneciente a la demarcación de Hueyotlipan, donde encontraron artículos cuya posesión no pudo justificar.

Finalmente, el detenido y la mercancía asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

Detienen a integrantes de “Los Cuijes” banda dedicada al robo en zona conurbada de Puebla

El pasado 14 de mayo fueron detenidos José Alfredo y Brenda "N" presuntos integrantes del grupo criminal “Los Cuijes”, relacionados con narcomenudeo, robo a transeúnte, robo a casa habitación y robo de vehículo en los municipios de Juan C. Bonilla y Coronango.

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Gracias a denuncias anónimas, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron labores de vigilancia e investigación de campo y gabinete, en donde encontraron una vivienda utilizada presuntamente como punto de distribución y comercialización de droga.

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Con información de N+

GMAZ