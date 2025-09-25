Asesinan a Balazos a Hombre Afuera de su Domicilio en Zona Conurbada de Puebla

Un hombre identificado como Alejandro "M" de 53 años de edad fue ejecutado en calles de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán en el municipio de Coronango. Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves 25 de septiembre de 2025 afuera del domicilio de la víctima.

La Comisaría de Seguridad Pública de la demarcación antes mencionada informó que de acuerdo con versiones de testigos, se trató de un ataque directo.

Alejandro “M” fue asesinado a balazos afuera de su domicilio en San Francisco Ocotlán, Coronango

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) fueron los primeros respondientes tras el ataque, ya que estaban por la zona cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego.

Al acercarse se percataron de que un hombre identificado como Alejandro “M” se encontraba tirado afuera de su domicilio ya sin signos vitales, por lo que llamaron a paramédicos y a personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para continuar con el protocolo correspondiente.

De acuerdo con las autoridades, el hoy occiso contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud.

Alejandro "M" fue atacado a balazos afuera de su domicilio en Coronango. Foto: Jessica Meléndez | N+

