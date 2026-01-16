Suenan las Alarmas Sísmicas en Puebla: Se Percibe Sismo Magnitud 5.2 con Epicentro en Guerrero

La alerta sísmica se activó en Puebla la madrugada de este martes 16 de enero de 2026, avisando de un temblor "fuerte" por suceder con epicentro en San Marcos, Guerrero.

La alerta en los dispositivos móviles alertó a poblanos a las 00:43 horas de este día; algunas familias decidieron evacuar sus viviendas derivado del aviso, y del sonido de la alarma sísmica en algunos edificios.

De acuerdo con información de SkyAlert la alerta sísmica se activó por un temblor con epicentro en Guerrero.