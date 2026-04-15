Un Cuentahabiente y Dos Escoltas Resultaron Heridos por Asalto Armado en Puebla

La tarde de este miércoles 15 de abril de 2026 se registró un asalto a mano armada contra un cuentahabiente entre las calles 3 Poniente y 25 Sur en la colonia San Matías de la ciudad de Puebla.

En el lugar se reportaron tres personas heridas con impactos de bala, la víctima y sus dos escoltas, quienes fueron despojados por los delincuentes de una suma fuerte de dinero aún desconocida.

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Asaltan a cuentahabiente en la colonia San Matías de Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este miércoles que se reportó un asalto a mano armada contra un cuentahabiente en la colonia San Matías de la ciudad de Puebla.

El atraco dejó como resultado tres personas lesionadas con impactos de arma de fuego, mientras que los ladrones se dieron a la fuga con una fuerte suma de dinero de la que se desconoce el monto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla se dirigieron al lugar de los hechos para atender el caso, mientras que paramédicos llegaron a bordo de una ambulancia para brindar atención médica a los lesionados.

Roban 70 mil pesos en edificio de la colonia Nueva Antequera de Puebla

La mañana de este miércoles se registró importante movilización policial en la Colonia Nueva Antequera de la ciudad de Puebla, luego del reporte de que cuatro sujetos con armas irrumpieron con violencia en un edificio de oficinas.

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 6:30 de la mañana cuando la Policía Municipal recibió la solicitud de apoyo por la presencia de presuntos asaltantes, en el edificio marcado con el número 49 del Circuito Juan Pablo II, esquina con la 31 Poniente.

Buscan a Presuntos Ladrones que se Metieron a una Sucursal Bancaria en Puebla

Reportes extraoficiales señalan que los hampones buscaban robar la nómina que asciende a más de un millón y medio de pesos, pero al no encontrarla solo se llevaron 70 mil.

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Con información de N+

GMAZ