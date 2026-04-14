Golpean a Mujer y le Roban Cerca de 500 Mil Pesos en un Banco de Avenida Juárez en Puebla

La tarde de este martes 14 de abril se registró un violento asalto contra una mujer al interior de un banco ubicado en la Avenida Juárez de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes cuatro sujetos con armas cortas habrían ingresado al Banco Inbursa, y golpearon a una mujer y a quien la despojaron de una fuerte suma de dinero en efectivo.

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Roban dinero en efectivo a mujer en banco de la Avenida Juárez de Puebla

Dos de los asaltantes perpetraron el robo mientras dos cómplices más esperaban a bordo de un vehículo para darse a la fuga.

Tras conseguir su objetivo, huyeron por la Avenida Juárez de la ciudad con rumbo desconocido. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) del municipio de Puebla para tomar conocimiento del hecho.

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Los responsables huyeron en un vehículo color gris y escaparon del lugar. Se reporta que una de las cajeras también sufrió agresiones por parte de dos de los asaltantes.

La Policía Municipal ofrece el servicio gratuito de acompañamiento bancario para el retiro de fuertes cantidades de dinero, con la finalidad de evitar este tipo de incidentes.

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Con información de N+

JAPR