Se Autodenomina "Incel" el Estudiante de la BUAP que Amenazó con Ataque Armado

Brandon “N” estudiante de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien amenazó de muerte en redes sociales, se consideraba a sí mismo como "Incel", término empleado para describir a célibes involuntarios y pertenecería a grupos radicales virtuales.

Este tipo de personas, se consideran “vírgenes” por el rechazo de no ser atractivos o populares en la sociedad, generando antipatía a las mujeres quienes supuestamente lo rechazan.

Esta información es resultado del cateo ejecutado en el domicilio del sujeto, posterior a la detención en la colonia Jardines de San Manuel, destacaron en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Resultado de coordinación interinstitucional, la detención de Brandon “N”, estudiante armado de la BUAP que amenazó con ataque

Karla Michel Salas, Fiscal de Violencia de Género de la FGE Puebla reconoció el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para rastrear las amenazas y dar con el presunto responsable.

Mediante trabajo de coordinación interinstitucional (...) se desprendió que existía violencia de género por parte de un usuario de redes sociales consistente en amenazas directas en contra de mujeres así como la comunidad estudiantil de la BUAP.

Salas destacó que el éxito en evitar una tragedia en la máxima casa de estudios fue que no se desestimó la amenaza y se trabajó en tiempo y forma para detener a Brandon “N”.

Universitario responsable de amenazas se “inspiró” en ataque del CCH en CDMX

De acuerdo con la titular de la Fiscalía, Idamis Pastor Betancourt durante las diligencias conjuntas encontraron el arma de fuego y elementos balísticos así como evidencias de un estudio previo a las víctimas.

Se puede establecer que el imputado para poder llevar a cabo dichos actos fue inspirado por los atentados previos como la masacre de Columbia o el ataque del alumno del CCH en la Ciudad de México.

Domicilio Cateado de Estudiante de la BUAP en Jardines San Manuel Puebla

Por último, aseguró que Brandon “N” sigue en proceso judicial por violencia de género así como otros delitos que se desprendan de la investigación.

