Recuperan en el Estado de México Automóvil Robado en Universidad de Tlaxcala

La tarde de este jueves 4 de diciembre de 2025 fue recuperado en San Gregorio Cuautzingo, en el Estado de México, un vehículo que fue robado en inmediaciones del Complejo Cultural Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Dicha recuperación del automóvil tipo Beat color azul se dio gracias a la pronta respuesta de las autoridades tlaxcaltecas y su buena coordinación con sus homólogos de la entidad mexiquense.

Recuperan en San Gregorio Cuautzingo, Estado de México, vehículo robado en el CCU de la UATx

La tarde de este jueves el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) de Tlaxcala, recibió el reporte del robo de un vehículo en inmediaciones del CCU de la UATx.

El monitoreo reveló que el automóvil tipo Beat abandonó la entidad tlaxcalteca con dirección al Estado de México. Desde ese momento, se estableció un enlace operativo con las autoridades vecinas para mantener el seguimiento en tiempo real.

Con la información compartida y el monitoreo continuo, la unidad fue finalmente ubicada en San Gregorio Cuautzingo, donde fue asegurada. No se reportaron personas detenidas.

Recuperan vehículo con reporte de robo y detienen a menor de edad en Tlaxcala

Este fin de semana elementos del SESESP recuperaron una camioneta que contaba con reporte de robo en el municipio de Tizatlán, Tlaxcala.

Una alerta del Registro Público Vehicular de Tlaxcala (Repuvet) activó un operativo de videovigilancia, mediante el cual se identificó el vehículo reportado en el bulevar Ocotlán, por lo que se alertaron a elementos de la Policía Estatal.

Gracias a la coordinación, se recuperó la camioneta Grand Cherokee, la cual fue robada en septiembre de este año en Tizatlán y aseguró a J.M.P.S., menor de edad que conducía la unidad; todo quedó a disposición de la autoridad competente.

