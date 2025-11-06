Desmantelan a "Los Valet Parking", Presunta Banda Dedicada al Robo de Vehículo en Puebla

Este jueves 6 de noviembre de 2025, se dieron a conocer las detenciones de Marco Antonio “N” y Luis Ángel “N” son presuntos integrantes de “Los Valet Parking” banda delictiva dedicada al robo de vehículos con violencia en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó a través de un comunicado que los detenidos ya fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Así operaban “Los Valet Parking”, banda dedicada al robo de vehículo en San Andrés Cholula y Puebla

De acuerdo con las investigaciones, la banda de Los Valet Parking operaba bajo dos modalidades:

En la primera, los presuntos delincuentes ubicaban vehículos estacionados con sus conductores a bordo, a quienes amagaban con armas de fuego para despojarlos de sus unidades.

ubicaban con sus a quienes para En la segunda, solicitaban servicios de transporte por aplicación y, durante el trayecto, amenazaban a los conductores con armas de fuego para robarles los vehículos.

Se tiene conocimiento de que, en caso de resistencia por parte de las víctimas, los agresores efectuaban disparos en su contra.

Asimismo, los vehículos robados eran presuntamente comercializados, alterando sus medios de identificación o siendo desmantelados para la venta de autopartes.

Detienen a Marco Antonio “N” y a Luis Ángel “N” presuntos integrantes de banda delictiva en Puebla

Como resultado de las acciones operativas, fue detenido Marco Antonio “N”, mediante una orden de aprehensión, señalado como probable responsable de lesionar a una persona durante un asalto.

En el momento de su captura, se le aseguraron hierba verde con características propias de la marihuana y una sustancia granulada similar a la metanfetamina. Además, habría ofrecido dinero a los agentes para evitar su detención.

Por su parte, Luis Ángel “N”, presunto integrante de la misma banda, fue detenido y actualmente se encuentra vinculado a proceso por robo de vehículo con violencia, lo que refuerza las acciones emprendidas en contra de este grupo delictivo.

Se exhorta a las personas que reconozcan a los detenidos como responsables de otros ilícitos a que acudan ante el agente del Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, con el fin de que estos hechos no queden impunes y se pueda proceder conforme a la ley.

Con información de Héctor Rangel

GMAZ