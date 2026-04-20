Cierran Periférico de Puebla en Protesta por Falta de Agua en Misiones de San Francisco

Habitantes de Misiones de San Francisco se manifestaron en los accesos de la localidad para demandar al Ayuntamiento de Coronango la reactivación del servicio de agua potable.

En punto de las cuatro de la tarde de este lunes 20 de abril, el grupo de 30 personas partió hacia los accesos de la comunidad, pero no conformes se dirigieron al Periférico Ecológico para protestar.

Noticia relacionada: Así se Ve Desde el Aire el Aparatoso Choque Múltiple en CEM: Hay Cierre Dirección a Puebla

¿Por qué no hay agua en Misiones de San Francisco?

En respuesta, el Gobierno Municipal explicó que la falta de agua responde a una falla mecánica en el tablero de control del pozo que suministra el líquido a dicha zona de viviendas, avería que ya se está atendiendo.

La administración municipal se encuentra en el sitio para dialogar con los ciudadanos en espera de liberar el tránsito vehicular con el compromiso de reactivar el servicio de agua.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPR