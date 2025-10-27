Niño de Cinco Años y Adulto Mayor Siguen Desaparecidos por Lluvias en la Sierra Norte de Puebla

Este fin de semana se intensificó la búsqueda de Liam Tadeo González Lechuga de cinco años de edad y Pedro Segura Muñoz de 75 años, quienes siguen desaparecidos luego de las fuertes lluvias registradas en la Sierra Norte de Puebla, principalmente en Huauchinango y Tetela de Ocampo.

Personal de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública Estatal y Guardia Nacional trabajaron de manera coordinada con las familias y vecinos voluntarios que se sumaron a la causa.

Pedro Segura Muñoz visto por última vez en Tetela de Ocampo, continúa desaparecido

La ficha de búsqueda de Pedro Segura Muñoz sigue activa mientras analizan continuamente datos obtenidos en campo para planificar nuevas acciones; El adulto mayor fue visto por última vez en el municipio de Tetela de Ocampo, portaba una sudadera color azul con gris, un pantalón de vestir azul marino, una playera lisa azul, sandalias cafés y una gorra.

Continúa búsqueda de Liam Tadeo González Lechuga en Huauchinango, Puebla

La búsqueda de Liam Tadeo originario de Huauchinango, se mantiene activa con mayores recursos para su pronta localización, se realizan operativos terrestres, acuáticos y aéreos; Emplean drones con cámaras térmicas y georadar, maquinaria especializada y embarcaciones en la presa de Tenango de Las Flores, además inspeccionan puntos clave en el Río Cuacuila y la zona de Piedras Pintadas.

Liam Tadeo de cinco años de edad fue visto por última vez en su casa ubicada en Piedras Pintadas, en donde vivía junto a su abuela y su hermano Gael; La noche del 9 de octubre su vivienda fue destruida por la lluvia que arrasó con la Sierra Norte de Puebla.

Su hermano mayor de 15 años de edad resultó con lesiones, y dos días después de la tormenta, su abuela fue hallada sin vida; Lamentablemente Liam aún no ha sido localizado por lo que la tragedia continúa para su familia.

Entrevista con Madre de Niño Desaparecido en Huauchinango, Puebla

"Yo sé que pues probablemente no lo encuentre completo" madre de Liam sigue buscándolo

La búsqueda se lleva acabo principalmente en el río que atraviesa la zona de Piedras Pintadas y corre hasta la presa de Tenango de Las Flores, pero el recorrido es largo pues son aproximadamente 30 kilómetros de distancia, por lo que su madre Abigail sabe que puede ser difícil encontrarlo, pero no pierde la esperanza, esto mencionó.

Yo sé que el trayecto es muy largo, estamos hablando de más de 30 kilómetros de aquí a allá, yo sé que pues probablemente no lo encuentre completo, pero sí encontrar una parte de él y sí decir te pude encontrar hijo.

Cabe destacar que su madre radica en la ciudad de Puebla pues ahí tiene su fuente de trabajo como enfermera, pero luego de los hechos se trasladó de inmediato a Huauchinango y aún con el uniforme puesto comenzó a buscar a su hijo.

Continúa Búsqueda de Liam Tadeo de Cinco Años Desaparecido en Huauchinango, Puebla

La casa en donde vivían sigue con sus muros destrozados y con toneladas de lodo y piedras, por lo que las autoridades ayudan con la limpia para poder recuperar un poco de lo que tenían.

Decenas de vecinos se han sumado a la búsqueda y esperan poder recuperar el cuerpo del menor quien acaba de cumplir años hace apenas unos días antes de el desastre natural.

Con información de Héctor Rangel y Antonio Morán Mora

