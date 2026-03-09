Choca por Alcance una Camioneta cerca del Periférico de Puebla
N+
Una camioneta se impactó por alcance otra unidad, y derramó aceite sobre la Prolongación de la 14 Sur en Puebla.
Un fuerte accidente se registró en inmediaciones del Infonavit San Jorge en Puebla, la tarde de este lunes 9 de marzo, derivado de un choque por alcance.
Elementos de Protección Civil Municipal atendieron un impacto vehicular registrado en Prolongación de la 14 Sur, cerca del Periférico Ecológico de Puebla.
Fuerte accidente provoca daños en una camioneta sobre la Prolongación de la 14 Sur en Puebla
En el lugar se realizaron labores de mitigación de riesgos por derrame de líquidos, a fin de evitar un accidente por derrape de las llantas de otros vehículos.
El choque por alcance habría provocado severos daños a la camioneta particular color blanco; se desconoce contra qué tipo de vehículo chocó, y las causas del percance.
Atienden reporte de olor a gas en Colonia Manuel Rivera Anaya de Puebla
En la colonia Manuel Rivera Anaya del municipio de Puebla, vecinos reportaron un fuerte olor a gas que movilizó a elementos de Protección Civil Estatal.
Durante la inspección en la zona, personal operativo identificó una mancha en el suelo compatible con mercaptano, sustancia que proporciona el olor característico al gas.
Los rescatistas realizaron labores de limpieza del área para eliminar el olor y descartar riesgos. Además, brindaron recomendaciones de seguridad a los habitantes, como evitar manipular cilindros en condiciones inseguras y reportar de inmediato cualquier olor sospechoso a gas.
Con información de N+
JAPR