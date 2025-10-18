Fuerte Accidente Deja Tres Personas Atrapadas en su Vehículo en Carretera de Puebla

La mañana de este sábado 18 de octubre de 2025 se registró un fuerte accidente entre una pipa, un vehículo y una camioneta tipo van utilizada para el transporte de personal en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de la colonia Viveros del Valle de la capital poblana.

De acuerdo con las autoridades, tres personas resultaron lesionadas y tuvieron que ser rescatadas ya que quedaron lesionadas dentro del automóvil, por lo que elementos de seguridad y de rescate ocuparon equipo hidráulico para poder liberarlas.

Noticia relacionada: Muere Conductor tras Chocar su Auto contra un Tráiler en Tlaxcala

Rescatan a personas lesionadas de vehículo tras accidente con tráiler en la autopista Puebla-Orizaba

Fue aproximadamente a las 7:00 horas cuando en la autopista Puebla-Orizaba a la altura de la colonia Viveros del Valle, una pipa colisionó con un automóvil aventándolo contra una camioneta tipo van utilizada para el transporte de personal.

Por la gravedad del impacto el vehículo quedó completamente destrozado y sus tres ocupantes atrapados en su interior, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) tuvieron que usar equipo hidráulico para poderlos rescatar y así brindarles atención médica inmediata en la zona.

Hasta el momento se desconoce la gravedad de las lesiones de las tres personas rescatadas de la unidad, y si tuvieron que ser trasladadas a un hospital.

Conductor de automóvil de lujo es perseguido en Puebla y choca contra camellón

El pasado viernes 17 de octubre el conductor de un automóvil de lujo perdió el control y chocó contra un camellón entre la calle 5 Sur y el Boulevard Valsequillo en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las primeras versiones, el chofer era perseguido por lo que tras chocar y no poder seguir avanzando en su unidad, decidió bajarse y echarse a correr dejándola abandonada.

Historias recomendadas:

Con información de Cristóbal Lobato

GMAZ