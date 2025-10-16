Mueren Prensados Madre, Hijo y Chofer en Fuerte Accidente en Puebla; Iban a una Consulta Médica

Tres personas sin vida entre ellas un niño, fue el saldo que dejó un fuerte accidente entre un tráiler y una camioneta pick up sobre el Libramiento de Tepexi de Rodríguez a la altura del lugar conocido como "El Columpio" en Puebla.

En el incidente fue protagonizado por un tráiler que daba servicio de traslado de basura al Ayuntamiento de Tepexi de Rodríguez y un vehículo de batea color gris propiedad del Ayuntamiento de Ixcaquixtla.

Accidente entre tráiler y camioneta deja tres muertos en Puebla. Foto: Cruz Roja Tecamachalco

A bordo de la camioneta iba un menor con su madre a quienes se les estaba brindando el servicio de traslado hacia una consulta médica en el Hospital de la Niñez Poblana.

Mueren tres personas en accidente entre tráiler de basura y camioneta del Ayuntamiento de Ixcaquixtla

Lamentablemente debido al fuerte impacto, se confirmó la muerte de las tres personas que viajaban en dicha unidad, la mujer, el paciente y el chofer de la presidencia municipal.

El choque fue de tal magnitud que ambas unidades quedaron severamente dañadas y a varios metros fuera de la vía; De manera preliminar se sabe que el accidente se originó debido a que el tráiler impactó a la camioneta.

Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de Tecamachalco para realizar trabajos de extracción de los dos adultos y un niño quienes quedaron prensados en la unidad.

Ayuntamiento de Ixcaquixtla emitió sus condolencias por el accidente y brindo asesoramiento legal

El Presidente Municipal de Ixcaquixtla, Salvador Castillo, se trasladó al Libramiento de Tepexi de Rodríguez para brindar el apoyo y acompañamiento directo a los familiares de las víctimas, esto agregó el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Lamentamos profundamente lo ocurrido y extendemos nuestro apoyo incondicional con los familiares, brindando el apoyo institucional y la asesoría legal necesaria para los tramites y procesos que correspondan.

Más tarde personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribó para realizar las diligencias de ley y proceder con el levantamiento de los cuerpos; Serán las autoridades del Ministerio Público quienes realice las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Salvador Días Cortés, trabajador del Ayuntamiento de Ixcaquixtla, Mariana Valdez Tejedor y el niño de nombre Alberto.

