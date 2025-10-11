Muere Conductor tras Aparatoso Accidente en Carretera de Puebla

La madrugada de este 11 de octubre se registró un fuerte accidente entre una camioneta de batea y una camión en el Arco Poniente a la altura del kilómetro 13 en el estado de Puebla.

El choque entre la unidad de tres toneladas y el vehículo particular, dejó como saldo a una persona de 45 años de edad sin vida, y a un lesionado.

Fuerte accidente entre camión de carga y una camioneta en Puebla. Foto: Cruz Roja Huejotzingo

La camioneta tipo pick up de color blanco terminó destrozada de su parte delantera dejando al conductor totalmente prensado entre los fierros.

Accidente entre camioneta y camión deja a un muerto y un lesionado en Puebla

De inmediato testigos del accidente llamaron al número de emergencias por lo que paramédicos y personal de rescate de la Cruz Roja Mexicana de Huejotzingo y San Martín Texmelucan arribaron al sitio.

Un muerto y un lesionado dejo un choque en el Arco Poniente de Puebla. Foto: Cruz Roja Huejotzingo

El cuerpo de emergencias laboró en la extracción del masculino con el apoyo de equipo especializado, pero lamentablemente una vez que liberaron su cuerpo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por otro lado, atendieron a una persona de 28 años de edad quien debido a la gravedad de sus heridas fue trasladada a un hospital de Huejotzingo.

La vialidad del Arco Poniente fue cerrada parcialmente mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes y el retiro de las unidades por lo que presentó una ligera carga vehicular por varias horas.

