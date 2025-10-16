Muere Joven tras Impactar su Automóvil contra un Tráiler en Carretera de Tlaxcala
El accidente entre un vehículo tipo "Vocho" y un tráiler dejó como saldo a un muerto y una mujer lesionada en el Libramiento Apizaco de Tlaxcala.
Un joven perdió la vida en un accidente vial sobre el Libramiento Apizaco en el estado de Tlaxcala; El choque contra un tráiler dejó su "vocho" destrozado y a otra persona lesionada.
La mañana del jueves 16 de octubre, la víctima circulaba con dirección a Huamantla en un automóvil sobre la carretera Los Reyes cuando a la altura del kilómetro 3+200 en la zona de "El Columpio", se impactó contra un tráiler que estaba estacionado por una llanta ponchada.
Debido a la colisión terminó prensado entre los fierros de su unidad de color blanco, mientras que una mujer quien lo acompañaba resultó lesionada.
Testigos del fatal accidente dieron avisó al número de emergencias por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y con apoyo de elementos de Rescate Urbano realizaron labores de extracción del cuerpo utilizando equipo hidráulico.
Un hombre muerto y una mujer lesionada fue el saldo de un choque en Tlaxcala
El cuerpo de emergencias realizó atención prehospitalaria a la mujer y posteriormente la trasladaron a un nosocomio cercano a la zona para que recibiera atención especializada.
Además, confirmaron que un hombre de aproximadamente 25 años de edad había perdido la vida en el lugar debido a las lesiones causadas por el choque.
Elementos de seguridad acordonaron la zona para llevar acabo las diligencias necesarias, minutos después llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala para llevar acabo el levantamiento de cadáver.
Accidente provoca cierre parcial en la carretera Los Reyes altura del Libramiento Apizaco-Huamantla
La carretera Los Reyes en el tramo del Libramiento Apizaco fue cerrada parcialmente mientras se realizaban las maniobras para el retiro del automóvil siniestrado, por lo que la zona registró tráfico lento principalmente en la zona de "El Columpio".
Autoridades exhortaron a los automovilistas a manejar con mayor precaución y respetar los límites de velocidad para evitar accidentes en carretera que puedan terminar en tragedia.
Con información de Genaro Zepeda
