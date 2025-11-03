Chocan Dos Unidades del Transporte Público y un Automóvil Particular en Puebla

La tarde de este lunes 3 de noviembre de 2025 se registró un choque múltiple entre dos unidades del transporte público, una de la Ruta 19 y la otra de la Ruta T, con un vehículo particular en el cruce de la Calzada Zaragoza con la Avenida Batallones de Zacapoaxtla en la capital poblana, dejando varios pasajeros lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de la Ruta T se impactó de frente contra la parte trasera de la Ruta 19, quien a su vez chocó con otro automóvil particular.

Varios pasajeros lesionados por choque múltiple en Calzada Zaragoza de Puebla

Por el siniestro vial en la Calzada Zaragoza de Puebla capital, varios pasajeros que iban a bordo de los tres vehículos resultaron con diversas lesiones, aunque ninguno fue reportado como grave.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acudieron al lugar de los hechos para brindarle atención prehospitalaria a los heridos.

Además, agentes de tránsito llegaron a la zona para retirar con grúas a las unidades de transporte público accidentadas, ya que por lo menos la combi de la Ruta T quedó completamente destrozada de su parte frontal.

Volcadura en carretera federal Tlaxco-Apizaco en Tlaxcala deja un muerto y un lesionado

Un muerto y un lesionado fue el saldo de una aparatosa volcadura registrada el viernes 31 de octubre sobre la carretera federal Tlaxco-Apizaco en Tlaxcala a la altura de la comunidad de Matlalohcan.

Una camioneta pick up en la que viajaban cuatro personas circulaba a exceso de velocidad con dirección a Apizaco; el chofer perdió el control y terminó volcando el vehículo, el cual se impactó contra un árbol.

Un Muerto y un Herido por Volcadura de Camioneta en Carretera Apizaco Tlaxco Tlaxcala

En el lugar, uno de los tripulantes falleció; policías municipales de Tetla y personal de Protección Civil arribaron a la zona.

Peritos de ciencias forenses realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver. La circulación permaneció cerrada por casi tres horas.

