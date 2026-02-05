Cierran el Buelvar 5 de Mayo de Puebla por Manifestación de Normalistas

La tarde de este jueves 5 de febrero un grupo de personas invadió las calles en inmediaciones de Casa Aguayo para manifestarse. En varios autobuses, el contingente de normalistas del municipio de Teteles en Puebla, llegó para bloquear el paso vial en el Bulevar 5 de Mayo y a la altura de la 14 Oriente.

Usuarios del bulevar 5 de mayo reportan caos vial por la presencia de manifestantes, en la zona de San Francisco, donde también se reporta la presencia de una agrupación de vendedores ambulantes.

¿Qué está pasando en el Bulevar 5 de Mayo de Puebla? Reportan cierre por manifestación

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Teteles en Puebla, llegaron en varios autobuses para manifestarse en las instalaciones de Casa Aguayo de la ciudad, para ser escuchados por las autoridades.

Hasta el momento las autoridades no han brindado información sobre el bloqueo en Bulevar 5 de Mayo. Se espera que exista diálogo con los inconformes para liberar las vialidades, pues se presume que en las unidades colectivas existen galones con gasolina y colchones.

