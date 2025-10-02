Manifestación en la 11 Sur Desquica Tráfico en Puebla: No Hay Paso en Ambos Sentidos

La mañana de este jueves 2 de octubre se reporta caos vehicular en la 11 sur a la altura del puente del Periférico Ecológico de Puebla por presencia de un grupo de manifestantes.

El intenso tráfico en ambos sentidos de la 11 sur se comenzó a generar luego de que decenas de personas con ramas, cartulinas y cuerdas, se apostaron sobre los carriles de circulación vehicular y confinado de RUTA, para impedir el paso.

Reportan cierre sobre la 11 Sur y el puente del Periférico Ecológico, a la altura de las oficinas de Agua de Puebla. pic.twitter.com/QssHpaOL45 — El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) October 2, 2025

¿Por qué está cerrado el paso vehicular en la 11 sur a la altura de San Bartolo?

De acuerdo con primeros reportes, el bloqueo de carriles sobre la 11 sur se debe a la presencia de padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) quienes protestan por falta de maestros y personal administrativo.

El cierre vial se encuentra justo frente a las oficinas de Agua de Puebla para Todos, a la altura del conjunto habitacional San Bartolo. Los manifestantes cerraron ambos sentidos de la 11 sur.

Usuarios del transporte público caminan para buscar alternativas. Foto: Redes sociales

Algunos conductores se han confrontado con el grupo de personas, en reclamo por el retraso en su trayecto para llegar a las escuelas o centros de trabajo. Usuarios del metrobús tuvieron que descender de las unidades y caminar.

