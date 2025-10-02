Manifestación en la 11 Sur Desquica Tráfico en Puebla: No Hay Paso en Ambos Sentidos
Un grupo de padres de familia del CENDI en Puebla bloqueó ambos sentidos de la 11 sur cerca del puente del Periférico de Puebla.
La mañana de este jueves 2 de octubre se reporta caos vehicular en la 11 sur a la altura del puente del Periférico Ecológico de Puebla por presencia de un grupo de manifestantes.
El intenso tráfico en ambos sentidos de la 11 sur se comenzó a generar luego de que decenas de personas con ramas, cartulinas y cuerdas, se apostaron sobre los carriles de circulación vehicular y confinado de RUTA, para impedir el paso.
Reportan cierre sobre la 11 Sur y el puente del Periférico Ecológico, a la altura de las oficinas de Agua de Puebla. pic.twitter.com/QssHpaOL45— El Ciudadano Poblano (@ciudadano_pue) October 2, 2025
¿Por qué está cerrado el paso vehicular en la 11 sur a la altura de San Bartolo?
De acuerdo con primeros reportes, el bloqueo de carriles sobre la 11 sur se debe a la presencia de padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) quienes protestan por falta de maestros y personal administrativo.
El cierre vial se encuentra justo frente a las oficinas de Agua de Puebla para Todos, a la altura del conjunto habitacional San Bartolo. Los manifestantes cerraron ambos sentidos de la 11 sur.
Algunos conductores se han confrontado con el grupo de personas, en reclamo por el retraso en su trayecto para llegar a las escuelas o centros de trabajo. Usuarios del metrobús tuvieron que descender de las unidades y caminar.
