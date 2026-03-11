Manifestantes Provocan Cierre Total de la Autopista México-Puebla a la Altura de Chachapa

La mañana de este miércoles 11 de marzo usuarios de la autopista México-Puebla reportan caos vial por una manifestación en carriles de ambos sentidos, a la altura de Chachapa en Amozoc.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas bloqueó el paso vehicular cerca del distribuidor vial con el Periférico Ecológico, lo que está provocando filas kilométricas de vehículos varados, principalmente con sentido a Amozoc en Puebla.

Concesionarios de transporte público bloquearon la autopista 150D. Foto: N+

¿Qué está pasando en la autopista México-Puebla? Hay cierre total a la altura de Chachapa

Manifestantes se agruparon sobre el paso superior de la autopista en ambos sentidos, antes del mediodía de este miércoles. De acuerdo con algunos reportes se trataría de concesionarios de la Ruta 100 quienes protestan por los operativos implementados por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).

Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirma el cierre total a la circulación a la altura del https://x.com/CAPUFE/status/2031785505285877943?s=20 de la autopista, en el tramo Puebla-Acatzingo en ambos sentidos. Se recomienda tomar vías alternas.

La fila de vehículos se ha concentrado en el tramo de la autopista que atraviesa toda la capital poblana, por lo que las autoridades exhortan a evitar la zona y tomar vías alternas. En la zona hay presencia de Policías Estatales.

Los manifestantes amagan con bloquear la vía alterna en la parte inferior, es decir, la carretera federal Puebla-Amozoc.

