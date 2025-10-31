Campesinos Bloquean Carreteras de Tlaxcala por Quinto Día Consecutivo: No Hay Paso en Arco Norte

Por quinto día consecutivo, el Estado de Tlaxcala presenta bloqueos carreteros. Este viernes 31 de octubre, campesinos se mantienen en el paro nacional agropecuario, una protesta que exige precios justos de garantía para la tonelada de maíz y subsidios al campo.

Con camiones y tractores bloquearon las principales carreteras de Tlaxcala. Foto: Genaro Zepeda | N+

Noticia relacionada: Paro de Agricultores Hoy: ¿En Qué Carreteras Hay Bloqueos este Viernes 31 de Octubre 2025?

Cierres viales de campesinos siguen provocando caos y afectaciones en el transporte de Tlaxcala

A pesar de los acuerdos reportados a nivel federal con productores de otros estados, en Tlaxcala los inconformes aseguran que no han sido notificados de ningún convenio, por lo que decidieron mantener las protestas atravesando tractores, camiones y piedras como barricadas.

Con pancartas y banderas, los campesinos exigen subsidios en diésel y fertilizantes, así como un precio mínimo de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, peticiones que hasta el momento no han sido atendidas.

¿Dónde Hay Bloqueos de Agricultores Hoy Viernes? Carreteras Afectadas por Protestas

Cierre total en autopista Arco Norte y la carretera Libre Los Reyes Zacatepec en Tlaxcala

En la carretera federal México–Veracruz se mantiene el cierre total a la altura de los municipios de Sanctórum y Nanacamilpa, mientras que en la autopista Arco Norte siguen las afectaciones en el tramo Calpulalpan–Sanctórum, a la altura del kilómetro 195.

También persiste un plantón frente al cbta 162 en nanacamilpa, así como el bloqueo de las vías del tren en la Exestación de Guadalupe, en Cuamantzingo, Muñoz de Domingo Arenas. Además no hay paso en la carretera Libre Los Reyes Zacatepec, a la altura del kilómetro 71.

Advierten que no retirarán los bloqueos hasta recibir respuesta formal y el compromiso real por parte del gobierno federal.

Historias recomendadas:

Con información de Genaro Zepeda

JAPR