Caos en Periférico de Puebla: Hay Cierre Total por Bloqueo de Tractocamiones en Ambos Sentidos

El Periférico Ecológico se paralizó por completo en la zona sur de la ciudad de Puebla por un bloqueo de transportistas en ambos sentidos de la carretera estatal.

La mañana de este viernes 31 de octubre choferes de camiones de volteo y de tráileres, ocuparon la vialidad y atravesaron algunas unidades para impedir el paso cerca del puente que cruza la 11 Sur.

Caos vial en el Periférico Ecológico por bloqueo a la altura de Agua Santa en Puebla

De inmediato el caos vehicular comenzó a crecer junto con la fila de vehículos varados en la hora pico de circulación. Desde las 9 de la mañana se implementó el bloqueo y cerre total del Periférico Ecológico.

Usuarios de la vialidad reportan tránsito paralizado a la altura de la Unidad Habitacional Agua Santa y están optando por regresar en sentido contrario para tratar de llegar a sus destinos.

Conductores regresan en sentido contrario para evitar el caos. Foto: X @alexmottaq

¿Por qué cerraron ambos sentidos del Periférico de Puebla hoy viernes 31 de octubre?

Transportistas poblanos avisaron desde el jueves que por un conflicto con el desarrollo del proyecto interoceánico, cerrarían el paso en el Periférico de Puebla y la 11 Sur la mañana de este día. Acusan que no han sido tomados en cuenta para los trabajos del desarrollo.

En el lugar hay presencia policial para evitar algún conflicto, y se recomienda tomar vías alternas, pues se reabrirá el paso hasta nuevo aviso mientras la manifestación permanezca a la altura del centro comercial Periplaza.

