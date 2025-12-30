Choque Múltiple de Autobuses y Tráileres Provoca Cierre de la Autopista Puebla-Orizaba

Alrededor del mediodía de este martes 30 de diciembre la circulación vehicular se cerró por completo sobre la autopista Orizaba–Puebla, con dirección a Puebla, debido a un fuerte accidente registrado a la altura del kilómetro 225.

El choque múltiple ocurrió en la zona de San José Cuyachapa, municipio de Esperanza, en el estado de Puebla.

Noticia relacionada: Reportan Cierre de Caminos en Sierra Norte de Puebla por Densa Niebla

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un impacto por alcance en el que se vieron involucradas unidades de carga pesada y autobuses de pasajeros.

Cierran autopista Acatzingo-Cd Mendoza por accidente múltiple en Puebla

El siniestro generó la interrupción total del tránsito en el tramo carretero que divide los estados de Puebla y Veracruz.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 262, dirección Cd. Mendoza. Cierre de circulación derivado de la atención de accidente en el km 225 en la Aut. Acatzingo - Cd Mendoza.

➡️ Se desvía el tránsito vehicular a tramo libre (Cumbres de Acultzingo) a la… — CAPUFE (@CAPUFE) December 30, 2025

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y de seguridad para atender la situación. Paramédicos de Capufe brindan atención médica a las personas lesionadas, mientras se realizan las labores para el retiro de las unidades siniestradas y la evaluación de riesgos.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) exhorta a los automovilistas a evitar la zona y utilizar vías alternas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPRw