Inicio Puebla Choque Múltiple de Autobuses y Tráileres Provoca Cierre de la Autopista Puebla-Orizaba

Choque Múltiple de Autobuses y Tráileres Provoca Cierre de la Autopista Puebla-Orizaba

|

N+

-

Se implementaron cierres y desviaciones preventivas para permitir los trabajos en el sitio del accidente.

Cierre Total de Autopista Puebla Orizaba por Accidente Múltiple de Tráileres y Autobuses Pasajeros Tramo Acatzingo Cd Mendoza

Reportan varios lesionados por el accidente entre Puebla y Veracruz. Foto: X @virales_mex

COMPARTE:

Alrededor del mediodía de este martes 30 de diciembre la circulación vehicular se cerró por completo sobre la autopista OrizabaPuebla, con dirección a Puebla, debido a un fuerte accidente registrado a la altura del kilómetro 225. 

El choque múltiple ocurrió en la zona de San José Cuyachapa, municipio de Esperanza, en el estado de Puebla.

Noticia relacionada: Reportan Cierre de Caminos en Sierra Norte de Puebla por Densa Niebla

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un impacto por alcance en el que se vieron involucradas unidades de carga pesada y autobuses de pasajeros.

Cierran autopista Acatzingo-Cd Mendoza por accidente múltiple en Puebla

El siniestro generó la interrupción total del tránsito en el tramo carretero que divide los estados de Puebla y Veracruz.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y de seguridad para atender la situación. Paramédicos de Capufe brindan atención médica a las personas lesionadas, mientras se realizan las labores para el retiro de las unidades siniestradas y la evaluación de riesgos.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) exhorta a los automovilistas a evitar la zona y utilizar vías alternas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

JAPRw

Accidentes de Carretera
Inicio Puebla Cierre total de autopista puebla orizaba por accidente multiple de traileres y autobuses pasajeros tramo acatzingo cd mendoza