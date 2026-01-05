Implementan Cierres en Calles Principales de Puebla por Obras de Rehabilitación ¿Cuándo y Dónde?

En Puebla, se anunciaron cierres y modificaciones viales serán de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, por lo que se exhorta a la ciudadanía a anticipar traslados, respetar la señalización y tomar vías alternas.

De acuerdo con la autoridad estatal, estas acciones buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para quienes transitan por estas importantes vialidades. En NMás te explicamos las vialidades, los tramos y fechas de los cierres a la circulación.

Realizan trabajos de pavimentación en Bulevar Las Torres, Bulevar Atlixco y la 24 Sur de Puebla

Del 5 al 9 de enero, la Secretaría de Infraestructura Estatal realizará obras de rehabilitación vial en distintos puntos de la ciudad de Puebla y por ello habrá cierres parciales y ajustes a la circulación.

Uno de los tramos intervenidos será la 24 sur, entre Bulevar Municipio Libre, conocido como Las Torres, y Avenida del Jardín, con sentido al Periférico Ecológico.

En esta zona, los automovilistas deberán circular en contraflujo, utilizando los carriles contiguos habilitados de manera temporal.

Se mantendrán cierres viales por repavimentación en Puebla hasta el viernes 9 de enero

Una de las vialidades principales que está siendo intervenida después de muchos años en deterioro, es el Bulevar Atlixco en el tramo de Bulevar Las Torres, a la Calle Emiliano Zapata de Puebla.

Otro sitio donde realizarán trabajos es la Calle independencia, entre Flores Magón y Avenida 3 Sur, así como el Bulevar Atlixco, en el tramo comprendido entre Bulevar Municipio Libre y Emiliano Zapata.

Con información de N+

JAPR