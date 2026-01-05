¿Cómo Está la México-Puebla Hoy? Esto Reportan Capufe y GN el 5 de Enero de 2026

Este lunes, 5 de enero de 2026, te decimos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla, para que tomes precauciones durante tu traslado y llegues a tu destino a tiempo.

Cabe recordar que la México-Puebla es una de las entradas principales a la Ciudad de México (CDMX), por lo que diariamente cientos de personas la recorren para llegar a sus destinos, así que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de quienes usan esta vía para sus actividades.

¿Cómo está la México-Puebla hoy?

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

Estas son las afectaciones viales en las últimas horas, en la autopista México-Puebla:

Ayer a las 10:48 p.m., se reportó carga vehicular en la Plaza de Cobro San Marcos, en dirección a CDMX.

