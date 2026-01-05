¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 5 de Enero 2026? Capufe Informa Afectaciones

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy, 5 de enero de 2026? Aquí en N+ te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Este lunes, la autopista amaneció sin carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), pero las instancias instaron a los automovilistas a circular con precaución.

Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, autopistas de acceso a la Ciudad de México (CDMX) y el sistema de transporte público.

Noticia relacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 5 de Enero de 2026.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 5 de enero de 2026?

Todos los días, tanto Capufe como la GN emiten avisos en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro. A continuación, te informamos sobre la situación de las últimas horas:

A las 23:19 horas (4 de enero): Carga vehicular en el km 33, dirección Ciudad de México (CDMX), por labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción a cargo de Capufe.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb