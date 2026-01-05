Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 5 de Enero de 2026.

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 4 de enero de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

El objetivo es facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar contratiempos y transitar de forma más segura en aquellas regiones donde este lunes se prevén complicaciones viales.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: Cuartoscuro.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

2:15 Horas. Se restablece la vialidad en Veracruz, cerca del km 038+800 de la carretera Paso del Toro–Acayucan, tras atención de accidente vial.

2:13 Horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 11, dirección Veracruz, continúa la reducción de carriles por atención de incidente debido a falla mecánica de tractocamión.

2:12 Horas. Cierre parcial de circulación en la autopista Isla–Acayucan, km 150, dirección Acayucan, continúa la reducción de carriles por atención de incidente debido a falla mecánica de tractocamión.

1:50 Horas. Se restablece la vialidad en San Luis Potosí, cerca del km 016+500 de la carretera San Luis Potosí–Matehuala, luego de un accidente vial.

#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 122+500 de la carretera San Hipólito - Xalapa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/eMDM6S0WaJ — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 5, 2026

1:45 Horas. Se restablece la vialidad en Coahuila, cerca del km 026+500 de la carretera Saltillo–Monterrey, tras atención de accidente vial.

1:20 Horas. Se restablece la vialidad en Veracruz, cerca del km 114+200 de la carretera Paso del Toro–Acayucan, luego de un accidente vial.

1:00 Horas. Se registra cierre parcial de circulación en Veracruz, cerca del km 122+500 de la carretera San Hipólito–Xalapa, tras un accidente vial.

00:50 Horas. Cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja–Isla, km 24, dirección La Tinaja, con reducción de carriles por atención de accidente tras salida de neumático.

00:50 Horas. La vialidad se encuentra libre en Sonora, cerca del km 030+800 de la carretera Ímuris–Nogales, tras el descarrilamiento de un tren.

Con información de Capufe

ASJ