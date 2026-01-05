Petro Reacciona a Amenazas de Trump: Dice que No es Narco y si lo Detienen se Desatará el Jaguar.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que no es narco ni ilegítimo y que si lo detienen se desatará "el jaguar popular".

El mandatario sudamericano, crítico constante de su homólogo norteamericano en el último año, no se posicionó directamente sobre el amago de una posible intervención militar estadounidense, tal como ocurrió en Venezuela para detener a Nicolás Maduro.

Argumentó que leerá mejor la traducción de los dichos de Trump, quien reiteró que Colombia fabrica drogas para venderla a Estados Unidos y está liderado por un "hombre enfermo", por lo que no descarta una operación en ese país. Sin embargo, Petro calificó una "amenaza ilegítima" y dijo que más tarde la responderá.

"Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump", comenzó en uno de sus clásicos posteos extensos en su cuenta de X.

El presidente colombiano reafirmó su autoridad constitucional sobre las fuerzas armadas y defendió los resultados de su estrategia antidrogas. Asimismo, acusó a intereses mafiosos de promover una ruptura con Estados Unidos y advirtió que acciones militares externas agravarían el conflicto.

Fue entonces que sostuvo que no es narco y aseguró que un ataque contra su gobierno provocaría una amplia movilización popular.