Trump Exige a Delcy Rodriguez Acceso Total al Petróleo de Venezuela para Reconstruir al País.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo 4 de enero a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acceso total al petróleo del país para reconstruirlo. De no acceder, insistió en que a la funcionaria le irá "peor" que a Nicolás Maduro.

Pese a que afirmó que Estados Unidos gobierna Venezuela, las declaraciones fueron un tanto contradictorias por parte del mandatario, quien compareció ante la prensa a bordo del Air Force One, rumbo a Washington, después de pasar los últimos días en su residencia de Mar-a-Lago, Florida.

Durante el vuelo, Trump fue cuestionado sobre lo que necesita de la sucesora de Maduro. En respuesta, señaló que "muchas cosas", incluida la industria petrolera y la intervención para reconstruir vías de comunicación.

-Ahora, ¿qué necesita de Delcy Rodríguez en el corto plazo?, se le preguntó.

"Acceso total. Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas del país que nos permitan reconstruirlo", contestó el presidente estadounidense.

-¿Qué cosas?, se le insistió.

"Muchas cosas. Caminos que no están construidos, puentes que se están cayendo. Sí, puentes que se están cayendo. Nadie puede ir a ningún lado", precisó.

Trump reiteró que su administración ya se ha puesto en contacto con Rodríguez. Sin embargo, no precisó si fue la misma conversación que Marco Rubio mantuvo con ella, tal como se informó el 3 de enero en una rueda de prensa, donde se dieron a conocer los detalles del arresto de Maduro, luego una intervención militar estadounidense en Caracas.