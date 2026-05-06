¿Cuándo Habrá Cierres en la Autopista México-Puebla? Anuncian Fechas y Horarios

Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer que habrá cierres intermitentes y desvíos parciales en ambos sentidos de la autopista México-Puebla, en N+ te damos los detalles de las fechas y horarios para anticipar tiempos de traslados ante el probable tráfico lento.

Debido a la instalación de arcos de seguridad en el kilómetro 56, los cierres en carriles centrales serán intermitentes conforme al avance de la obra, sin embargo, se mantendrán abiertos al menos dos carriles de circulación en todo momento.

Anuncian cierres por obras en la autopista México-Puebla: Horarios y fechas

Los trabajos de las obras se llevarán acabo del 6 al 8 de mayo de 2026 en un horario de 8:00 a 18:00 horas bajo el siguiente programa:

Dirección Puebla: Desvío hacia el derecho de vía del kilómetro 55 al 56.

Desvío hacia el derecho de vía del kilómetro 55 al 56. Dirección Ciudad de México: Desvío hacia el derecho de vía del kilómetro 56 al 55.

Se exhorta a los usuarios de la autopista México-Puebla a manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a esta zona, además, se recomienda tomar vías alternas en caso de ser necesario debido a que se prevé congestionamiento vial durante las horas marcadas.

Recuerda que ante cualquier eventualidad o información requerida, Caminos y Puentes Federales (Capufe) pone a disposición el número de atención 074.

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Cierres parciales desatan tráfico en la ciudad de Puebla

La Secretaria de Infraestructura del Gobierno de Puebla dio a conocer el cierre parcial intermitente sobre la Avenida Circunvalación entre las calles Orquideas y del Lago con sentido al Blvd. Capitán Carlos Camacho Espíritu.

Debido a trabajos de pavimentación, se llevarán acabo estos cierres del 6 al 8 de mayo en un horario de 8:00 a 18:00 horas; Se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones y reducir su velocidad para evitar incidentes y cuidar del personal que estará trabajando en la zona.

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De manera simultanea dio a conocer que continuará el cierre parcial intermitente de dos carriles sobre Diagonal Defensores de la República entre las calles 18 y 30 Poniente con sentido a la China Poblana hasta el 8 de mayo desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

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Con información de N+

MCS