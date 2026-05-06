Hay Bloqueos en Carreteras Hoy 6 de Mayo 2026: En Estas Autopistas Hay Cierres

Hoy, 6 de mayo de 2026, diversas carreteras de México registran cierres y afectaciones a la circulación, de acuerdo con reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN). En N+ te decimos en dónde hay bloqueos para que lo consideres en tus traslados.

Las afectaciones viales se deben principalmente a accidentes, fallas mecánicas y maniobras de retiro de unidades siniestradas, lo que ha provocado reducción de carriles y tránsito intermitente en distintos puntos del país.

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¿Dónde hay cierres de carreteras hoy?

De acuerdo con Capufe hay cierres y afectaciones en las siguientes carreteras:

6:16 horas: restablecimiento de circulación en la autopista Cuauhtémoc-Osiris, a la altura del kilómetro 84, autoridades informaron que la circulación quedó completamente restablecida en ambos sentidos tras la atención de un accidente. El tramo opera con normalidad, aunque se recomienda manejar con precaución.

6:21 horas: hay cierre parcial en la autopista Estación Don-Navojoa, en el kilómetro 153 con dirección a Navojoa, hay cierres intermitentes debido a maniobras para retirar una unidad que se accidentó.

6:25 horas: hay cierre parcial en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), a la altura del kilómetro 0 en dirección a la Ciudad de México, continúa la reducción de carriles en la gasa de incorporación hacia la autopista México-Querétaro, luego de la volcadura de un tractocamión.

6:57 horas: cierre parcial en autopista Tehuacán-Oaxaca, en el kilómetro 194, registra circulación intermitente en ambos sentidos por la volcadura de un tractocamión en zona de obras, lo que mantiene afectado el flujo vehicular.

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