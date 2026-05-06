Marchas HOY 6 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 6 de mayo de 2026.
Las autoridades capitalinas esperan 12 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.
Concentraciones
Cuauhtémoc
El Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se concentrará en:
- 10:00 Horas.
- Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en Av. Insurgentes Centro No. 98, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
Cuauhtémoc
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. se reunirá en:
- 09:30 Horas.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación, en José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Rodadas ciclistas
Miguel Hidalgo
El Club Ciclista Bici Rayos SME rodará de:
- 06:00 Horas.
- Club Ciclista Bici Rayos SME, en Torre de Reforma No.115, Col. Polanco II Sección.
- Con destino a la Caseta La Venta, Carretera México – Toluca, Col. Contadero, alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
Benito Juárez
Columbia Bikes rodarán de:
- 20:30 Horas.
- Uxmal y Municipio Libre, Col. Santa Cruz Atoyac.
- Con destino a Fuentes Brotantes, en Av. Fuentes Brotantes, Col. Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 6 de mayo de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
